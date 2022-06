Meteo, il caldo è impazzito: ci attende un’estate rovente (Di mercoledì 15 giugno 2022) Siamo solo a giugno, non è ancora estate ma stiamo per vivere già la terza ondata di caldo africano dopo le due arrivate precocemente nel corso del mese di maggio. I dati climatici registrati e analizzati dal CNR di Bologna dicono che maggio 2022 ha chiuso a livello nazionale con un'anomalia di temperatura di +1.83 C rispetto alla media 1991/2020, ovvero rispetto all’ultimo trentennio. Luglio tropicale Secondo le nuove proiezioni climatiche sul lungo periodo ci dicono che il mese di luglio potrebbe risultare quasi "tropicale" a causa della presenza costante di un vasto campo di alta pressione di origine africana che è destinato ad imporsi in maniera sempre più significativa sul Mediterraneo: se il trend dovesse essere confermato ci aspettiamo valori termici fino a +2/3 C oltre le medie. Ciò potrebbe tradursi in nuove ondate di caldo in arrivo ... Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 15 giugno 2022) Siamo solo a giugno, non è ancora estate ma stiamo per vivere già la terza ondata diafricano dopo le due arrivate precocemente nel corso del mese di maggio. I dati climatici registrati e analizzati dal CNR di Bologna dicono che maggio 2022 ha chiuso a livello nazionale con un'anomalia di temperatura di +1.83 C rispetto alla media 1991/2020, ovvero rispetto all’ultimo trentennio. Luglio tropicale Secondo le nuove proiezioni climatiche sul lungo periodo ci dicono che il mese di luglio potrebbe risultare quasi "tropicale" a causa della presenza costante di un vasto campo di alta pressione di origine africana che è destinato ad imporsi in maniera sempre più significativa sul Mediterraneo: se il trend dovesse essere confermato ci aspettiamo valori termici fino a +2/3 C oltre le medie. Ciò potrebbe tradursi in nuove ondate diin arrivo ...

