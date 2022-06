Mercedes-AMG - G 63 4x4: top della specie o gran finale? (Di mercoledì 15 giugno 2022) C'è un limite nel concetto stesso della Mercedes-AMG Classe G? Forse solo nella immaginazione dei suoi progettisti. Lo dimostra la nuova G 63 4x4 che, per la verità, bisogna andare un po' a scovare nei meandri del grande hub digitale del gruppo di Stoccarda. Ebbene, una spiegazione potrebbe risiedere nella assoluta esclusività di questo modello speciale dell'icona 4x4 tedesca, che verrà venduto solo per un periodo limitato. Il gusto di stupire. Dopo le incredibili Mercedes G 63 AMG 6x6 del 2013, la G 500 4x4 del 2015 e la Mercedes-Maybach G 650 Landaulet del 2017, pensavamo di aver già visto molto sul tema. Ma non tutto, evidentemente. E quest'ultima G 63 4x4 sta lì a dimostrarlo: potrebbe rappresentare il top dell'icona off-road più originale mai vista, chissà, forse anche il canto del cigno del ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 15 giugno 2022) C'è un limite nel concetto stesso-AMG Classe G? Forse solo nella immaginazione dei suoi progettisti. Lo dimostra la nuova G 63 4x4 che, per la verità, bisogna andare un po' a scovare nei meandri delde hub digitale del gruppo di Stoccarda. Ebbene, una spiegazione potrebbe risiedere nella assoluta esclusività di questo modello speciale dell'icona 4x4 tedesca, che verrà venduto solo per un periodo limitato. Il gusto di stupire. Dopo le incredibiliG 63 AMG 6x6 del 2013, la G 500 4x4 del 2015 e la-Maybach G 650 Landaulet del 2017, pensavamo di aver già visto molto sul tema. Ma non tutto, evidentemente. E quest'ultima G 63 4x4 sta lì a dimostrarlo: potrebbe rappresentare il top dell'icona off-road più originale mai vista, chissà, forse anche il canto del cigno del ...

