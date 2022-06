Mercato Juve, news oggi: le ultimissime su Pogba e Di Maria (Di mercoledì 15 giugno 2022) (Adnkronos) – Mercato Juve, il ritorno di Paul Pogba tra i bianconeri è cosa praticamente fatta. Ciò che manca è solo un piccolo particolare, probabilmente fiscale, che deve risolvere il giocatore. La firma, secondo Sky Sport, è probabile che arrivi nei primi giorni di luglio, quando la Juve annuncerà il ritorno del 29enne centrocampita francese in bianconero, sei anni dopo la sua partenza. Continuano a scendere invece le quotazioni di Di Maria per il ruolo di esterno d’attacco nel tridente che Allegri vuole disporre il prossimo anno. I nomi per le alternative sono diversi: Berardi, Neres dello Shakhtar Donetsk, Zaniolo (qualora non dovesse trovare un accordo con la Roma per il rinnovo) e Kostic, un profilo diverso perché può – all’occorrenza – giocare anche a sinistra. L'articolo proviene da ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 15 giugno 2022) (Adnkronos) –, il ritorno di Paultra i bianconeri è cosa praticamente fatta. Ciò che manca è solo un piccolo particolare, probabilmente fiscale, che deve risolvere il giocatore. La firma, secondo Sky Sport, è probabile che arrivi nei primi giorni di luglio, quando laannuncerà il ritorno del 29enne centrocampita francese in bianconero, sei anni dopo la sua partenza. Continuano a scendere invece le quotazioni di Diper il ruolo di esterno d’attacco nel tridente che Allegri vuole disporre il prossimo anno. I nomi per le alternative sono diversi: Berardi, Neres dello Shakhtar Donetsk, Zaniolo (qualora non dovesse trovare un accordo con la Roma per il rinnovo) e Kostic, un profilo diverso perché può – all’occorrenza – giocare anche a sinistra. L'articolo proviene da ...

