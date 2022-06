Meno Gas dalla Russia a Italia ed Europa: ecco cosa sta succedendo (Di mercoledì 15 giugno 2022) L'Europa, alMeno per il momento, riceverà Meno gas dalla Russia. Un dato di fatto che, a livello di cronaca e comunicazioni, si sviluppa su due binari. Uno riguarda le forniture che passano per il Nord Stream e la Germania, per le quali è stato annunciato che la riduzione dei flussi dipende da problemi tecnici. L'altro, invece, riguarda in particolare la riduzione di forniture verso l'Italia. Nessuno dei due casi fa segnare un campanello d'allarme, ma sicuramente ancora una volta racconta la delicatezza della situazione. Gas dalla Russia all'Europa: cosa è accaduto Alla base della riduzione dei flussi verso la Germania ci ci sarebbe lo stop al funzionamento di una turbina lungo il gasdotto Nordstream. La limitazione, ... Leggi su ultimora.news (Di mercoledì 15 giugno 2022) L', alper il momento, riceveràgas. Un dato di fatto che, a livello di cronaca e comunicazioni, si sviluppa su due binari. Uno riguarda le forniture che passano per il Nord Stream e la Germania, per le quali è stato annunciato che la riduzione dei flussi dipende da problemi tecnici. L'altro, invece, riguarda in particolare la riduzione di forniture verso l'. Nessuno dei due casi fa segnare un campanello d'allarme, ma sicuramente ancora una volta racconta la delicatezza della situazione. Gasall'è accaduto Alla base della riduzione dei flussi verso la Germania ci ci sarebbe lo stop al funzionamento di una turbina lungo il gasdotto Nordstream. La limitazione, ...

