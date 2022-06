“Meloni coatta” Riecco le rosicate dei giornalisti chic

Leggi su nicolaporro

(Di mercoledì 15 giugno 2022) Zuppa di Porro. Si apre la caccia a Giorgia, titola Sallusti. La quartapelle spara palle, e ritornano i brividi a Letta. Ferrara&Merlo tirano fuori l’Andalusia. Bellissimo invece il pezzo, da leggere, di David Romoli sul Riformista, da Giorgio a Giorgia. Per il resto il governo è intensione sia per Lega sia per M5stelle. Ma Calenda ha davvero preso così tanti voti? Il fatto e Boccia dubitano, ecco perchè. La mafia ha vinto a Palermo per Rep. L’ipocrisia sul giovane bello e buono che ha vinto a Lodi: cosa omette repubblica Lega e Italia viva pronti a dar battaglia sulla Cartabia. Magnaschi e lo studente morto per Erasmus e non per scuola lavoro. La mamma che uccide la figlia, la dimensione del fenomeno in Sapegno sulla Stampa.. Lo spread continua a volare e Gentiloni attacca Giavazzi, ma non lo cita: la Bce dice non si critica. Il Papa sulla guerra è roba da copasir, Speranza sulle ...