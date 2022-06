Maxi raduno a Peschiera del Garda | ci sono le prime quattro persone denunciate | sono accusate di resistenza a pubblico ufficiale e rissa

(Di mercoledì 15 giugno 2022)due i fascicoli di indagine aperti dalla Procura di Verona sui fatti del 2 giugno adel, quando migliaia di giovani sidati appuntamento per undiventato subito caotico. Due fascicoli per cui al momentostate, le accusedi. Gli accertamentistati condotti dalla squadra mobile della questura, coordinata dal sostituto procuratore delle Repubblica Mauro Leo Tenaglia. Il primo fascicolo riguarda le violenzeda ...

MariagladysVc : RT @tg2rai: Potrebbero essere più di 5 le ragazze molestate sul treno dopo il maxi raduno di Peschiera del 2 giugno. L'ipotesi dei magistra… - VerdiVeneto : RT @tg2rai: Potrebbero essere più di 5 le ragazze molestate sul treno dopo il maxi raduno di Peschiera del 2 giugno. L'ipotesi dei magistra… - tg2rai : Potrebbero essere più di 5 le ragazze molestate sul treno dopo il maxi raduno di Peschiera del 2 giugno. L'ipotesi… -

Tra scivoli e- scivoli, costruzioni in legno da scalare e altalene, ponti su cui ... luogo di divertimento eper turisti e famiglie che vogliono svagarsi (1357mt s.l.m.): qui ci sono ...Gli almeno quindici Under 21 del Genoa, più i fuoriuscenti membri della Primavera, possono essere prestati senza limitazioni di sorta anche per alleggerire ilante Bad Häring che si ...Quattro persone sono state denunciate per resistenza a pubblico ufficiale e rissa, nell'ambito delle indagini sulla maxi rissa di Peschiera del Garda ... partecipanti al mega raduno sul lungolago ...Tam tam su TikTok e poi il raduno con duemila giovani sfociato in violenze: ecco come sono stati identificati gli indagati ...