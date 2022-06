Matilda The Musical: il teaser dello speciale in arrivo su Netflix (Di mercoledì 15 giugno 2022) A dicembre arriverà su Netflix Matilda The Musical e Netflix ha ora condiviso il primo teaser del nuovo adattamento dell'opera di Roald Dahl. Il primo teaser di Matilda The Musical regala alcune sequenze del film tratto dallo spettacolo di successo ispirato al romanzo per ragazzi di Roald Dahl. Nel video, oltre ad alcune sequenze di ballo e canto, si può vedere anche la trasformazione di Emma Thompson. In Matilda The Musical il ruolo della giovane protagonista è stato affidato ad Alisha Weir. La sceneggiatura, adattando lo spettacolo teatrale della Royal Shakespeare Company che ha conquistato prestigiosi premi Tony e Oliver, è sata firmata da Dennis Kelly. Nel cast ci saranno anche Emma Thompson, Lashana Lynch, Stephen ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 15 giugno 2022) A dicembre arriverà suTheha ora condiviso il primodel nuovo adattamento dell'opera di Roald Dahl. Il primodiTheregala alcune sequenze del film tratto dallo spettacolo di successo ispirato al romanzo per ragazzi di Roald Dahl. Nel video, oltre ad alcune sequenze di ballo e canto, si può vedere anche la trasformazione di Emma Thompson. InTheil ruolo della giovane protagonista è stato affidato ad Alisha Weir. La sceneggiatura, adattando lo spettacolo teatrale della Royal Shakespeare Company che ha conquistato prestigiosi premi Tony e Oliver, è sata firmata da Dennis Kelly. Nel cast ci saranno anche Emma Thompson, Lashana Lynch, Stephen ...

