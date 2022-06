Matano | il marito Riccardo parla per la prima volta | “L’ho amato dal primo momento”

Pubblicità

RegalinoV : Alberto Matano, le prime parole del marito dopo le nozze: “Sapevo sarebbe stato il mio compagno di vita”… - fanpage : Riccardo Mannino racconta l'amore con Alberto Matano:'Ho saputo subito che sarebbe diventato mio marito' - infoitinterno : Riccardo Mannino e l’amore per Alberto Matano: “Da subito ho saputo che sarebbe stato mio marito” - DonnaGlamour : Alberto Matano, parla il marito Riccardo: “Dal primo momento avevo capito che…” - infoitcultura : 'L'ho amato dal primo momento'. Parla per la prima volta Riccardo, marito di Alberto Matano -

Riccardo Mannino, neodi Alberto, parla per la prima volta dell'uomo che ha deciso di sposare. Argomenti trattati Riccardo Mannino parla di AlbertoLe parole di Riccardo Mannino Il racconto inedito di ...... me le tengo per me: mi hanno aiutato a essere quello che sono e, alla fine, le ringrazio pure' , ha aggiunto per poi agganciarsi al festoso matrimonio die del suo compagno, anzi neo, ...E' stata presentata, oggi, nella Sala Onu del Teatro Massimo, "Lampedus'Amore", la manifestazione legata al Premio giornalistico internazionale intitolato a Cristiana Matano ... anno - ha detto ...Alberto Matano e Riccardo Mannino hanno ufficialmente detto: "Sì, lo voglio" lo scorso sabato, 11 giugno. Matano ha affermato: "Famigliari, amici, colleghi, ma anche tanta gente comune ci sono stati a ...