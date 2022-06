Mascherine, via obbligo per esami di terza media e maturità. Restano obbligatorie sui trasporti fino al 30 settembre. BOZZA Decreto [PDF] (Di mercoledì 15 giugno 2022) Dal 16 giugno stop alla Mascherine nei luoghi al chiuso. Oggi, mercoledì 15 giugno, scade infatti l'ordinanza ministeriale dello scorso aprile che ne predisponeva l'obbligo nei teatri, nei cinema, nei palasport e in generale negli eventi che si svolgono al chiuso. Dall'obbligo si passa alla sola raccomandazione. L'articolo Mascherine, via obbligo per esami di terza media e maturità. Restano obbligatorie sui trasporti fino al 30 settembre. BOZZA Decreto PDF . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 15 giugno 2022) Dal 16 giugno stop allanei luoghi al chiuso. Oggi, mercoledì 15 giugno, scade infatti l'ordinanza ministeriale dello scorso aprile che ne predisponeva l'nei teatri, nei cinema, nei palasport e in generale negli eventi che si svolgono al chiuso. Dall'si passa alla sola raccomandazione. L'articolo, viaperdisuial 30PDF .

