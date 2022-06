Mascherine | si cambia | tutte le nuove regole

Leggi su velvetmag

(Di mercoledì 15 giugno 2022)anti Covid, scade oggi 15 giugno il decreto del Governo Draghi. La pandemia è in corso, sebbene attenuata, ma i contagi sono ancora 40mila al giorno. Ecco comeno leda ora in avanti. Decade la raccomandazione per i dipendenti pubblici di indossare lequando sono in ufficio. Per i lavoratori dipendenti privati l’obbligo di indossare la mascherina rimane invece fino al 30 giugno prossimo. Per altre due settimane, quindi. Il nodo però è l’uso dellea bordo di bus, tram, metro, treni, aerei e navi. Insomma: sui mezzi di trasporto pubblici. Secondo gli osservatori oggi il Governo, riunito in Consiglio dei ministri, dovrebbe prorogare l’obbligo di mascherina FFP2 per coloro che viaggiano su treni, aerei, navi e sul trasporto pubblico locale. Fino al 30 settembre ...