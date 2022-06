Mascherine raccomandate a cinema e teatro. Resta l'obbligo sui mezzi di trasporto (Di mercoledì 15 giugno 2022) Dal 16 giugno le Mascherine saranno raccomandate, ma non più obbligatorie, nei cinema, teatri e palazzetti dello sport e agli esami di maturità. Resta invece l'obbligo sui mezzi di trasporto, con la... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 15 giugno 2022) Dal 16 giugno lesaranno, ma non più obbligatorie, nei, teatri e palazzetti dello sport e agli esami di maturità.invece l'suidi, con la...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Dal 16 giugno le mascherine saranno raccomandate ma non più obbligatorie nei cinema, teatri e palazzetti dello spor… - GuidoDeMartini : ?? VOTO DEL 12 GIUGNO: LE MASCHERINE NON SONO PIÙ OBBLIGATORIE AI SEGGI ?? BENE! ministri Speranza e Lamorgese cedon… - Agenzia_Ansa : FLASH | Circolare del Viminale, le mascherine sono fortemente raccomandate per l'accesso degli elettori ai seggi per il voto. #ANSA - pccpla : RT @Agenzia_Ansa: Dal 16 giugno le mascherine saranno raccomandate ma non più obbligatorie nei cinema, teatri e palazzetti dello sport e ag… - Anto_Matti1987 : RT @Agenzia_Ansa: Dal 16 giugno le mascherine saranno raccomandate ma non più obbligatorie nei cinema, teatri e palazzetti dello sport e ag… -