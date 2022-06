Mascherine al chiuso, da oggi stop all’obbligo (ma non ovunque): cosa cambia dal 15 giugno (Di mercoledì 15 giugno 2022) Roma – stop all’obbligo di Mascherine al chiuso da oggi, mercoledì 15 giugno. I dispositivi di sicurezza non saranno più necessari nei cinema, nei teatri e negli eventi sportivi al chiuso. Mentre si va verso una proroga fino a fine settembre dell’obbligo per trasporti e ospedali fino a settembre. La decisione definitiva verrà presa nel Cdm di oggi. “Con oggi certamente decadrà l’obbligo di Mascherine nei luoghi al chiuso, e un segnale importante è stato” anche “quello di consentire ai nostri ragazzi di svolgere gli esami sia delle le medie che della maturità senza mascherina. La riflessione che rimane aperta è quella di mantenere l’obbligo ancora fino a settembre per quanto riguarda i mezzi di ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 15 giugno 2022) Roma –dialda, mercoledì 15. I dispositivi di sicurezza non saranno più necessari nei cinema, nei teatri e negli eventi sportivi al. Mentre si va verso una proroga fino a fine settembre dell’obbligo per trasporti e ospedali fino a settembre. La decisione definitiva verrà presa nel Cdm di. “Concertamente decadrà l’obbligo dinei luoghi al, e un segnale importante è stato” anche “quello di consentire ai nostri ragazzi di svolgere gli esami sia delle le medie che della maturità senza mascherina. La riflessione che rimane aperta è quella di mantenere l’obbligo ancora fino a settembre per quanto riguarda i mezzi di ...

