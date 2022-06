Martina Patti, perché ha ucciso la figlia Elena: dalla depressione alla psicosi (Di mercoledì 15 giugno 2022) Martina Patti, perché ha ucciso la figlia: ecco quali potrebbero essere state le cause e le situazione che avrebbero spinto la donna a compiere un gesto di tale tragedia. Martina Patti, perché ha ucciso la figlia Elena Elena Del Pozzo è stata uccisa dalla madre Martina Patti, 23 anni. La donna ha confessato l’omicidio durante il secondo interrogatorio che si è svolto in Procura dopo il ritrovamento del corpo della bambina di appena quattro anni nelle campagne di Mascalucia, a Catania. Nel corso dell’interrogatorio, la 23enne ha ammesso di aver assassinato la figlia ma non ha proferito parola ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 15 giugno 2022)hala: ecco quali potrebbero essere state le cause e le situazione che avrebbero spinto la donna a compiere un gesto di tale tragedia.halaDel Pozzo è stata uccisamadre, 23 anni. La donna ha confessato l’omicidio durante il secondo interrogatorio che si è svolto in Procura dopo il ritrovamento del corpo della bambina di appena quattro anni nelle campagne di Mascalucia, a Catania. Nel corso dell’interrogatorio, la 23enne ha ammesso di aver assassinato lama non ha proferito parola ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : La piccola Elena è stata uccisa dalla mamma con un coltello da cucina. Martina Patti ha colpito la bambina più volt… - rtl1025 : ?? #Elena potrebbe essere stata uccisa dalla madre Martina Patti 'per via di una forma di gelosia nei confronti del… - rtl1025 : ?? L'ha colpita più volte con un coltello da cucina e poi ha messo il corpo in dei sacchi neri, prima di nasconderlo… - peppesava : RT @Ragusanews: Mascalucia, insulti e auguri di morte all'avvocato di Martina Patti - Ragusanews : Mascalucia, insulti e auguri di morte all'avvocato di Martina Patti -