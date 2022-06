Martina Patti, è lei che ha ucciso la figlia Elena (Di mercoledì 15 giugno 2022) Si chiude un drammatico epilogo, un “film” dell’orrore. Purtroppo, abbiamo appreso la notizia che la piccola Elena è stata trovata priva di vita. Siamo profondamente addolorati, ci abbiamo sperato fortemente ad un lieto fine, ma così non è stato. È stata la stessa madre a commettere l’atroce omicidio, ha confessato. La donna crolla. I militari vanno in via Euclide a fare un sopralluogo per i rilievi scientifici. Ed è lì che Martina Patti, sotto pressione, alza la testa e ammette: “Vi porto da Elena”. In via Filippo Turati, a pochi passi dalla villetta a due piani di casa sua, in un terreno incolto, tra la sciara, trovano il corpicino della piccola. “Era parzialmente seppellito, all’interno di cinque sacchi neri”, spiega Rino Coppola, comandante dell’Arma di Catania, ai giornalisti. Accanto al cadavere un piccone e una ... Leggi su laprimapagina (Di mercoledì 15 giugno 2022) Si chiude un drammatico epilogo, un “film” dell’orrore. Purtroppo, abbiamo appreso la notizia che la piccolaè stata trovata priva di vita. Siamo profondamente addolorati, ci abbiamo sperato fortemente ad un lieto fine, ma così non è stato. È stata la stessa madre a commettere l’atroce omicidio, ha confessato. La donna crolla. I militari vanno in via Euclide a fare un sopralluogo per i rilievi scientifici. Ed è lì che, sotto pressione, alza la testa e ammette: “Vi porto da”. In via Filippo Turati, a pochi passi dalla villetta a due piani di casa sua, in un terreno incolto, tra la sciara, trovano il corpicino della piccola. “Era parzialmente seppellito, all’interno di cinque sacchi neri”, spiega Rino Coppola, comandante dell’Arma di Catania, ai giornalisti. Accanto al cadavere un piccone e una ...

