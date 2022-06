Martina Franca: proclamazIone del sindaco Gianfranco Palmisano Il nuovo primo cittadino eletto domenica (Di mercoledì 15 giugno 2022) Gianfranco Palmisano è stato proclamato sindaco oggi pomeriggio. eletto domenica, il nuovo primo cittadino di Martina Franca, nel pomeriggio la procedura che è anche una cerimonia, con il sindaco in fascia tricolore per la prima volta. Cerimonia che si è svolta nell’aula consiliare di palazzo ducale. L'articolo Martina Franca: proclamazIone del sindaco Gianfranco Palmisano <small class="subtitle">Il nuovo primo cittadino eletto domenica</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di mercoledì 15 giugno 2022)è stato proclamatooggi pomeriggio., ildi, nel pomeriggio la procedura che è anche una cerimonia, con ilin fascia tricolore per la prima volta. Cerimonia che si è svolta nell’aula consiliare di palazzo ducale. L'articolodel Il proviene da Noi Notizie..

