Marina Abramovi lancia la sua prima collezione di NFT (Di mercoledì 15 giugno 2022) Inizialmente scettica rispetto a queste nuove espressioni artistiche virtuali, l'artista serba si è dovuta ricredere: "Leggo molto sul Web3 e su cosa le nuove generazioni stanno facendo in questo ... Leggi su fai.informazione (Di mercoledì 15 giugno 2022) Inizialmente scettica rispetto a queste nuove espressioni artistiche virtuali, l'artista serba si è dovuta ricredere: "Leggo molto sul Web3 e su cosa le nuove generazioni stanno facendo in questo ...

Pubblicità

CarmeloSamperi : Marina Abramovic, i maestri spagnoli, gli Impressionisti nel 2023 della Royal Academy of Arts… - IlCollezionismo : RT @ARTEit: Marina Abramovic, i maestri spagnoli, gli Impressionisti nel 2023 della Royal Academy of Arts - Ale_de_marchi : RT @ARTEit: Marina Abramovic, i maestri spagnoli, gli Impressionisti nel 2023 della Royal Academy of Arts - ARTEit : Marina Abramovic, i maestri spagnoli, gli Impressionisti nel 2023 della Royal Academy of Arts… -