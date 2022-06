Marilyn Monroe, chi ha disegnato il suo abito iconico (rovinato da Kim Kardashian) (Di mercoledì 15 giugno 2022) Lo aveva definito “un grosso errore” e alla fine il destino gli ha dato ragione. Parliamo di Bob Mackie, lo stilista che, ormai 60 anni fa, ha disegnato l’iconico abito di Marylin Monroe indossato da Kim Kardashian per il Met Gala 2022. Nelle ultime ore la socialite e regina dei reality e dei social è stata sommersa di critiche per via dei danni subiti dal vestito entrato nella storia nel 1962, quando Marylin fece il suo ingresso al Madison Square Garden lasciando tutti senza fiato per la mise così elegante e sensuale con cui intonò quell’Happy Birthday, Mister President che ancora oggi è un cult. Kim Kardashian e l’abito di Marylin al Met Gala Facciamo un passo indietro (o in avanti, rispetto al 1962) e torniamo alla sera del 2 maggio 2022, quando Kim ... Leggi su dilei (Di mercoledì 15 giugno 2022) Lo aveva definito “un grosso errore” e alla fine il destino gli ha dato ragione. Parliamo di Bob Mackie, lo stilista che, ormai 60 anni fa, hal’di Marylinindossato da Kimper il Met Gala 2022. Nelle ultime ore la socialite e regina dei reality e dei social è stata sommersa di critiche per via dei danni subiti dal vestito entrato nella storia nel 1962, quando Marylin fece il suo ingresso al Madison Square Garden lasciando tutti senza fiato per la mise così elegante e sensuale con cui intonò quell’Happy Birthday, Mister President che ancora oggi è un cult. Kime l’di Marylin al Met Gala Facciamo un passo indietro (o in avanti, rispetto al 1962) e torniamo alla sera del 2 maggio 2022, quando Kim ...

