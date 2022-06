Maria Elena Boschi: “Oggi ho pianto. E avevo giurato che non l’avrei mai fatto” (Di mercoledì 15 giugno 2022) Maria Elena Boschi con un lungo post su Facebook ha voluto confessare l’angoscia durata sette anni per la vicenda giudiziaria di Banca Etruria che ha coinvolto suo padre, Pier Luigi Boschi. Maria Elena Boschi, lo sfogo su Facebook dopo l’assoluzione del padre Maria Elena Boschi non nasconde più il dramma e le tensioni provate in questo lungo iter giudiziario che ha colpito la sua famiglia e con un pianto liberatorio se ne è sbarazzata per sempre. Scrive l’ex ministra su Facebook: “Oggi ho pianto. avevo giurato a me stessa che non avrei mai pianto per Banca Etruria. Oggi l’ho fatto. E ... Leggi su dilei (Di mercoledì 15 giugno 2022)con un lungo post su Facebook ha voluto confessare l’angoscia durata sette anni per la vicenda giudiziaria di Banca Etruria che ha coinvolto suo padre, Pier Luigi, lo sfogo su Facebook dopo l’assoluzione del padrenon nasconde più il dramma e le tensioni provate in questo lungo iter giudiziario che ha colpito la sua famiglia e con unliberatorio se ne è sbarazzata per sempre. Scrive l’ex ministra su Facebook: “hoa me stessa che non avrei maiper Banca Etruria.l’ho. E ...

