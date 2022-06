Mara Venier, dopo 30 anni di carriera alla fine è successo: l’indiscrezione bomba (Di mercoledì 15 giugno 2022) Mara Venier dopo trent’anni una novità che lascerebbe tutti senza parole: ecco di che si tratta, i dettagli e le curiosità della vicenda Una delle donne più importanti della televisione italiana che rappresenta la punta di diamante dell’azienda Rai è lei, Mara Venier. Una donna che da oltre trent’anni è al timone della famosa trasmissione Domenica In e tiene compagnia agli italiani nelle loro domeniche invernali e autunnali. dopo molto tempo, qualcosa è cambiato e lascia tutti senza parole soprattutto i fan della donna. curiosità (foto web)Una donna che viene apprezzata da amici, pubblico e colleghi proprio per il suo carattere forte e sincero. La donna, si è trasferita a soli diciotto anni nella Capitale seguendo il ... Leggi su kronic (Di mercoledì 15 giugno 2022)trent’una novità che lascerebbe tutti senza parole: ecco di che si tratta, i dettagli e le curiosità della vicenda Una delle donne più importanti della televisione italiana che rappresenta la punta di diamante dell’azienda Rai è lei,. Una donna che da oltre trent’è al timone della famosa trasmissione Domenica In e tiene compagnia agli italiani nelle loro domeniche invernali e autunnali.molto tempo, qualcosa è cambiato e lascia tutti senza parole soprattutto i fan della donna. curiosità (foto web)Una donna che viene apprezzata da amici, pubblico e colleghi proprio per il suo carattere forte e sincero. La donna, si è trasferita a soli diciottonella Capitale seguendo il ...

Pubblicità

IlContiAndrea : #GigiDalessio 'Mara Venier ha visto nascere mio figlio Luca e farà una sorta di ping pong di domande tra me e lui.… - _GigiDAlessio_ : Mancano solo due giorni al grande evento! ?? E oggi finalmente vi svelo chi sarà insieme a me sul palco: Amadeus,… - IlContiAndrea : Il 17-6 su Rai Uno in diretta il concerto evento #UnoComeTe #TrentanniInsieme con #GigiDalessio da #Napoli. Ospiti… - CallegariEdda : RT @_GigiDAlessio_: Mancano solo due giorni al grande evento! ?? E oggi finalmente vi svelo chi sarà insieme a me sul palco: Amadeus, @Amor… - pennatheboss : RT @IlContiAndrea: #GigiDalessio 'Mara Venier ha visto nascere mio figlio Luca e farà una sorta di ping pong di domande tra me e lui. LDA c… -