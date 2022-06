Manuel Bortuzzo: chi è l’ex nuotatore italiano poi protagonista al Grande Fratello Vip 6 (Di mercoledì 15 giugno 2022) Uno dei protagonisti indiscussi del Grande Fratello VIP 6 è stato, sicuramente, Manuel Bortuzzo, ex nuotatore italiano rimasto coinvolto in un incidente, una sparatoria, che gli ha interrotto, forse definitivamente, il sogno di una vita, che l’avrebbe portato, stando ai suoi preparatori atletici e al suo grandissimo talento dimostrato in piscina, addirittura alle Olimpiadi. Manuel Bortuzzo ha partecipato al Grande Fratello VIP 6 raccontandosi, per la prima volta, in modo esaustivo a proposito della sua vita e delle difficili esperienze che l’hanno riguardato, iniziando anche una relazione, poi interrotta al di fuori della casa, con un delle tre sorelle Selassié presenti all’interno della casa, Lulù. Il fattore ... Leggi su influencertoday (Di mercoledì 15 giugno 2022) Uno dei protagonisti indiscussi delVIP 6 è stato, sicuramente,, exrimasto coinvolto in un incidente, una sparatoria, che gli ha interrotto, forse definitivamente, il sogno di una vita, che l’avrebbe portato, stando ai suoi preparatori atletici e al suo grandissimo talento dimostrato in piscina, addirittura alle Olimpiadi.ha partecipato alVIP 6 raccontandosi, per la prima volta, in modo esaustivo a proposito della sua vita e delle difficili esperienze che l’hanno riguardato, iniziando anche una relazione, poi interrotta al di fuori della casa, con un delle tre sorelle Selassié presenti all’interno della casa, Lulù. Il fattore ...

Pubblicità

LaMaiNaGioia : In un mondo di Manuel Bortuzzo o Lory del Santo, siate Andrea Cerioli. ??? P.S. Arianna Cirrincione che si fa conq… - Sabri_Alfa : RT @PecoraNerah28: In questo periodo non ho molte certezze ...ma una c'è l'ho: a me quel ragazzo riesce a farmi piangere con una semplice f… - BeansFrancesca : RT @PecoraNerah28: In questo periodo non ho molte certezze ...ma una c'è l'ho: a me quel ragazzo riesce a farmi piangere con una semplice f… - mariaga15962342 : #swimmerfairy E ho guardato dentro un emozione e ci ho visto dentro tanto amore e ho capito perché non si comanda a… - c_disecondo : RT @Giusy506: Uno dei momenti più emozionanti di loro due???????????? Ogni volta che ascolto queste parole mi emoziono sempre ??????? 'Ha ridato co… -