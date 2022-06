"Mandami le tue foto nuda": si finge calciatore per adescare ragazzine sui social (Di mercoledì 15 giugno 2022) Avrebbe adescato ragazzine minorenni fingendosi un calciatore delle giovanili di una squadra di Serie A, e facendosi inviare immagini esplicite dalle ragazzine: un uomo di 49 anni, residente nel nord Italia, è stato condannato dal giudice... Leggi su europa.today (Di mercoledì 15 giugno 2022) Avrebbe adescatominorennindosi undelle giovanili di una squadra di Serie A, e facendosi inviare immagini esplicite dalle: un uomo di 49 anni, residente nel nord Italia, è stato condannato dal giudice...

