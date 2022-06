Manchester United, prima offerta per Eriksen (Di mercoledì 15 giugno 2022) Christian Eriksen pronto a ripartire dopo l’addio al Brentford e su di lui arriva il Manchester United. La prima offerta dei Red Devils Il Manchester United continua ad inseguire Christian Eriksen. I Red Devils sono i favoriti per il danese, battendo la concorrenza del Tottenham. Secondo quanto riporta The Athletic, la squadra di Ten Hag ha presentato una prima offerta per Eriksen, aspettando a sua risposta. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 15 giugno 2022) Christianpronto a ripartire dopo l’addio al Brentford e su di lui arriva il. Ladei Red Devils Ilcontinua ad inseguire Christian. I Red Devils sono i favoriti per il danese, battendo la concorrenza del Tottenham. Secondo quanto riporta The Athletic, la squadra di Ten Hag ha presentato unaper, aspettando a sua risposta. L'articolo proviene da Calcio News 24.

