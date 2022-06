Manchester United, pressing per Eriksen: presentata la prima offerta (Di mercoledì 15 giugno 2022) Il Manchester United in pressing per l’acquisto di Christian Eriksen. presentata la prima offerta per il danese Il Manchester United spinge per Christian Eriksen. I Red Devils sono in prima fila per il danese, battendo la concorrenza del Tottenham. Stando alle ultime di The Athletic, la squadra di Ten Hag ha presentato una prima offerta per l’ex Inter, aspettando la sua risposta. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 15 giugno 2022) Ilinper l’acquisto di Christianlaper il danese Ilspinge per Christian. I Red Devils sono infila per il danese, battendo la concorrenza del Tottenham. Stando alle ultime di The Athletic, la squadra di Ten Hag ha presentato unaper l’ex Inter, aspettando la sua risposta. L'articolo proviene da Calcio News 24.

