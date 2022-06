Mafia Pontina | estorsioni a imprenditori e commercianti anche dal carcere

(Di mercoledì 15 giugno 2022) Latina – A seguito di indagini dirette dalla Direzione Distrettuale Antidi Roma è in corso un’operazione della Polizia di Stato di Latina, tesa all’esecuzione di ordinanze di custodia cautelare nei confronti di soggetti ritenuti a vario titolo gravemente indiziati dei delitti di estorsione, truffa, violenza privata, danneggiamento e lesioni, reati aggravati dal metodo mafioso e dalla finalità di agevolazione mafiosa. Il provvedimento cautelare si basa sulle risultanze acquisite nel corso delle indagini condotte dalla squadra mobile di Latina, che hanno consentito di raccogliere elementi gravemente indiziari in ordine ad attività illecite svolte da membri della famiglia Ciarelli che nel 2010, durante gli anni della cosiddetta Guerra Criminale, si sarebbe resa protagonista, insieme alla famiglia Di Silvio, di omicidi e tentati omicidi, che ...

Subito dopo la fuga per le strade che dalla cittadinaportano ai Castelli Romani, aiutati ... Vito Bruno Lanza, "U' Lepre", e il figlio Leonardo, tutti esponenti di rilievo dellafoggiana.E' morto nel carcere di Agrigento, dove stava scontando una pena di 11 anni di reclusione Samuele Di Silvio, 31enne, di Latina, arrestato nell'ambito dell'inchiesta 'Alba'. L'uomo era uno dei figli di Armando detto 'Lallà', capo del sodalizio di stampo mafioso, con cui la famiglia di Campo Boario gestiva traffici illeciti di droga, anche con condotte estorsive. ...È in corso dall'alba di oggi un'operazione della Polizia di Stato di Latina, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Roma, per dare esecuzione a 15 ordinanze di custodia cautelare emesse ...durante gli anni della cosiddetta Guerra Criminale Pontina, si sarebbe resa protagonista, insieme alla famiglia Di Silvio, di omicidi e tentati omicidi, che hanno determinato l'affermarsi sul ...