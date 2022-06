Ma un sondaggio rivela che il duca non potrà tornare a corte mai più (Di mercoledì 15 giugno 2022) Sarah Ferguson continua a mostrare lealtà nei confronti dell’ex marito, nonostante i milioni di sterline sborsati dal principe per zittire l’accusatrice Virginia Giuffre. «Continuerò a sostenere Andrea perché un uomo buono e gentile», ha detto la duchessa a Times Radio, stazione del quotidiano britannico. Sarah Ferguson a “Porta a Porta”: il rapporto con il principe Andrea e con Lady D X ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 15 giugno 2022) Sarah Ferguson continua a mostrare lealtà nei confronti dell’ex marito, nonostante i milioni di sterline sborsati dal principe per zittire l’accusatrice Virginia Giuffre. «Continuerò a sostenere Andrea perché un uomo buono e gentile», ha detto la duchessa a Times Radio, stazione del quotidiano britannico. Sarah Ferguson a “Porta a Porta”: il rapporto con il principe Andrea e con Lady D X ...

ilfoglio_it : Il sito di dating Plenty of Fish rivela in un sondaggio che l'80 per cento degli utenti è stato, almeno una volta,… - CinqueColonne : La complessità dell’integrazione dei dati, la loro accessibilità e l’adattamento a diversi formati di dati sono sta… - F_Arculeo : @paolodune Il risultato del tuo sondaggio (78% si) rivela che siamo in una bolla - alberto_parini : RT @ChanceGardi: Dr. Kulwinder Kaur: 'Un recente sondaggio nazionale Nanos condotto il 3 giugno 2022 rivela che solo il 2% dei canadesi pen… - denodo : RT @bw_italian: Riassunto: Il sesto sondaggio annuale sul cloud condotto da Denodo rivela che le aziende nutrono preoccupazione in merito a… -