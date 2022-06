“Ma stanno insieme”. Claudio Baglioni e Virginia Raffaele, che voce bomba. Lo scoop e la foto (Di mercoledì 15 giugno 2022) Ancora una volta Claudio Baglioni è al centro del gossip. Prima per il libro Tutti poeti con Claudio” che, su ordine del gip del tribunale di Monza, non è più scaricabile dal sito di “Striscia la Notizia”. Adesso per una presunta liaison con la protagonista dell’ultima edizione di LOL – Chi ride è fuori. Eh sì, al nome della star della musica italiana è affiancato quello di Virginia Raffaele. C’è del tenero tra Virginia Raffaele e Claudio Baglioni? Stando agli ultimi gossip, l’ex direttore artistico del Festival di Sanremo avrebbe dedicato all’attrice alcuni dei suoi ultimi brani d’amore e, come se non bastasse, i due sarebbero stati visti insieme nel dietro le quinte di uno spettacolo teatrale. Pure coincidenze ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 15 giugno 2022) Ancora una voltaè al centro del gossip. Prima per il libro Tutti poeti con” che, su ordine del gip del tribunale di Monza, non è più scaricabile dal sito di “Striscia la Notizia”. Adesso per una presunta liaison con la protagonista dell’ultima edizione di LOL – Chi ride è fuori. Eh sì, al nome della star della musica italiana è affiancato quello di. C’è del tenero tra? Stando agli ultimi gossip, l’ex direttore artistico del Festival di Sanremo avrebbe dedicato all’attrice alcuni dei suoi ultimi brani d’amore e, come se non bastasse, i due sarebbero stati vistinel dietro le quinte di uno spettacolo teatrale. Pure coincidenze ...

Pubblicità

mrs_albinati : RT @_Valealizzi_: Chissà se nel remake americano Andrea e Agnese stanno insieme felici e contenti - unluckyluxna : okok Mirko rkomi e Paola di benedetto stanno insieme e sono super carini e tutto, ma RICORDATEVI DI STREAMMARE OSSA… - pergliamicialee : oggi tutti i finalisti stanno a roma per l'evento tim appena non scrivono a carla per vedersi tutti insieme - oliverbaston : è bello rimettere insieme i pezzi, vedere che alla fine stanno in piedi anche da soli - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Rkomi e Paola Di Benedetto stanno insieme, avvistati per le strade di Milano si scambiano un romantico bacio -