M5S | Diaco | cittadini romani bocciano gestione rifiuti Gualtieri

Pubblicità

giampifiore : @M5SRoma @daniele_diaco IL PASSAGGIO DEL TESTIMONE HA GEMELLATO IL M5s e il PD..??? ROMA CAPUT MONNEZZA - LE FIGURA… - giampifiore : @M5SRoma @daniele_diaco PASSAGGIO DEL TESTIMONE Dal M5s al PD. - CarbonFrank : @M5SRoma @daniele_diaco Voi del #M5s con quale coraggio parlate? Il fallimento di #Gualtieri è evidente e incontest… - MENUETTOit : #Food e #Music: Roma. Mozione M5S, Diaco: cibo etico nelle scuole. Meno carne e più pasti vegetariani e vegani - DMALAGIGI2 : RT @M5SRoma: ATTIVITÀ PRODUTTIVE, DIACO-FESTA (M5S): “CON NEOLIBERISMO SELVAGGIO DI GUALTIERI E LUCARELLI SI TORNA AL FAR WEST SUL COMMERCI… -

Lo dichiara in una nota il vicepresidente della Commissione Ambiente e consigliere capitolinoDanieleRoma " "Nel giorno in cui finisce l'era di Angelo Piazza in Ama, per far fronte alla nuova emergenza rifiuti vengono in soccorso del sindaco Gualtieri Acea ed Ecologia Viterbo, società della galassia ...Lo dichiara in una nota il vicepresidente della Commissione Ambiente e consigliere capitolino M5S Daniele Diaco. È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Facebook e Telegram di Vivere ...Roma, 7 giu. (askanews) – Modifiche in arrivo alla regole sul commercio del Comune di Roma, ma emergono divergenze tra la Giunta capitolina e la sua maggioranza sulla gestione dei banchi ambulanti che ...