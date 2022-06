L'ultimo abbraccio all'asilo, poi il budino a casa: il video prima dell'orrore (Di mercoledì 15 giugno 2022) I carabinieri di Catania hanno recuperato le immagini degli ultimi istanti di vita della bambina catanese uccisa dalla madre. Il video mostra Elena un attimo prima della tragedia Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 15 giugno 2022) I carabinieri di Catania hanno recuperato le immagini degli ultimi istanti di vitaa bambina catanese uccisa dalla madre. Ilmostra Elena un attimoa tragedia

Pubblicità

ildins : Non è necessario far vedere l’ultimo abbraccio tra la mamma e la bambina. Sciacalli. - C_Randieri : Agenzia_Ansa 'In un video diffuso dai Carabinieri l'ultimo abbraccio tra la mamma Martina e la figlia Elena all'usc… - paololattanzio : ma l'utilità giornalistica di mostrare i primi piani della bambina uccisa dalla mamma? il video dell'asilo? l'ultim… - OfficinaDei : #RT @Agenzia_Ansa: In un video diffuso dai Carabinieri l'ultimo abbraccio tra la mamma Martina e la figlia Elena al… - Silvia66556428 : @djsabbs L'ultimo video all'asilo la riprende mentre corre incontro alla mamma e le cinge la vita in un abbraccio..… -