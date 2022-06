L’ultima notte di Elena Del Pozzo: la felicità a casa dei nonni, con il papà e la nuova compagna. «Così scattò la gelosia» (Di mercoledì 15 giugno 2022) Il timore di essere sostituita, che nel cuoricino della figlia l’affetto per la nuova compagna del papà potesse toglierle spazio prezioso. Per gli inquirenti potrebbe essere stata proprio la gelosia ad armare di coltello la mano di Martina Patti, la mamma rea confessa dell’omicidio di Elena Del Pozzo, la bimba di 5 anni di Mascalucia, nel catanese. La nuova compagna di Alessandro Del Pozzo Un amore finito da tempo quello tra la 23enne che non è riuscita a spiegare la dinamica dell’omicidio e Alessandro Nicodemo Del Pozzo, il papà della piccola di un anno più grande. Entrambi si erano rifatti una vita, lui con una compagna con la quale conviveva e alla quale Elena si ... Leggi su blog.libero (Di mercoledì 15 giugno 2022) Il timore di essere sostituita, che nel cuoricino della figlia l’affetto per ladelpotesse toglierle spazio prezioso. Per gli inquirenti potrebbe essere stata proprio laad armare di coltello la mano di Martina Patti, la mamma rea confessa dell’omicidio diDel, la bimba di 5 anni di Mascalucia, nel catanese. Ladi Alessandro DelUn amore finito da tempo quello tra la 23enne che non è riuscita a spiegare la dinamica dell’omicidio e Alessandro Nicodemo Del, ildella piccola di un anno più grande. Entrambi si erano rifatti una vita, lui con unacon la quale conviveva e alla qualesi ...

