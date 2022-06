Lukaku verso l’Inter | il Chelsea ha già pronto l’erede | colpo a sorpresa

Leggi su serieanews

(Di mercoledì 15 giugno 2022) Se la trattativa tra ilperdovesse concretizzarsi, i Blues hanno già in mano il nome del sostituto in attacco. La trattativa per il ritorno di Romelualprocede. La volontà dell’attaccante belga, che solo l’anno scorso aveva lasciato la Milano nerazzurra per tornare in Premier, è chiara: lui vuole Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.