sportli26181512 : #Lukaku, svolta #Chelsea. Sì al prestito: la chiave è #Dumfries (più conguaglio): Il neoproprietario dei Blues ha d… - SpazioInter : Svolta decisiva per Lukaku all'Inter: è successo nelle ultime ore - - vivoperlinter : Lukaku-Inter, arriva la svolta: questo particolare può sbloccare l’affare - internewsit : Ausilio a Londra! Svolta affare Inter-Chelsea per Lukaku? Le ultime - Sky - - infoitsport : Inter-Lukaku, il Chelsea punta Dumfries: la situazione. Ieri nuova importante svolta -

Laè maturata quando il signor Todd Boehly , neoproprietario del Chelsea , ha detto sì al prestito diall' Inter , forte dell'approvazione di Tuchel i cui rapporti con il belga non sono mai ...Il giornalista di Mediaset parte dalla Joya e dice Poi suaggiungeIl neoproprietario dei Blues ha dato il via libera all'operazione. Tuchel chiede l'esterno olandese, il club nerazzurro disposto a trattare sulla base di un prestito annuale al prezzo massimo di 20 mi ...L'affare Lukaku può andare in porto sulla base di un prestito oneroso. Possibile accordo Inter-Chelsea per un diritto di riscatto nel 2023 ...