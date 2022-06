LOVE MI, IL CONCERTO DI FEDEZ E J-AX SU ITALIA 1. TRE CONDUTTORI E PARATA DI CANTANTI (Di mercoledì 15 giugno 2022) Martedì 28 giugno a partire dalle ore 19, ITALIA 1 trasmetterà in diretta da Piazza Duomo a Milano LOVE MI, l’atteso CONCERTO live di FEDEZ con tantissimi artisti che si esibiranno a scopo benefico in favore di TOG – TOGETHER TO GO, onlus centro di eccellenza nella riabilitazione dei bambini affetti da patologie neurologiche complesse. La serata evento sarà presentata da Eleonoire Casalegno e Aurora Ramazzotti, con Gabriele Vagnato, giovane e popolarissimo content creator (3.8 milioni su TikTok, 1.1 milioni su Instagram, 778.000 su YouTube). Vagnato, inviato speciale dietro le quinte e tra il pubblico, dalle 18 sarà anche in diretta su Mediaset Infinity per seguire la prima parte del CONCERTO. Insieme a FEDEZ, sul palco di Piazza del Duomo ci sarà anche J-AX. i due artisti hanno ... Leggi su bubinoblog (Di mercoledì 15 giugno 2022) Martedì 28 giugno a partire dalle ore 19,1 trasmetterà in diretta da Piazza Duomo a MilanoMI, l’attesolive dicon tantissimi artisti che si esibiranno a scopo benefico in favore di TOG – TOGETHER TO GO, onlus centro di eccellenza nella riabilitazione dei bambini affetti da patologie neurologiche complesse. La serata evento sarà presentata da Eleonoire Casalegno e Aurora Ramazzotti, con Gabriele Vagnato, giovane e popolarissimo content creator (3.8 milioni su TikTok, 1.1 milioni su Instagram, 778.000 su YouTube). Vagnato, inviato speciale dietro le quinte e tra il pubblico, dalle 18 sarà anche in diretta su Mediaset Infinity per seguire la prima parte del. Insieme a, sul palco di Piazza del Duomo ci sarà anche J-AX. i due artisti hanno ...

