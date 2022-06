Lotta, Europei Under 17 2022: Fabiana Rinella in finale per l’oro, Anna Iodice per il bronzo (Di mercoledì 15 giugno 2022) Sono proseguiti oggi, mercoledì 15 giugno, gli Europei Under 17 2022 di Lotta: a Bucarest, in Romania, sono salite sulle materassine le protagoniste delle prime cinque categorie di peso della femminile. Domani Fabiana Rinella disputerà la finale per l’oro, mentre Anna Iodice combatterà per il bronzo. Nei -49 kg Fabiana Rinella ha battuto agli ottavi l’ucraina Anastasiia Zadvorna per 6-1 ed ai quarti la svizzera Anja Epp per 10-4, infine in semifinale ha avuto la meglio sulla slovacca Reka Hegedus per schienamento, giunto sul 6-4 per l’azzurrina dopo 3’29”. Domani la sfida per la medaglia d’oro sarà contro l’azera RuzAnna Mammadova. Nei ... Leggi su oasport (Di mercoledì 15 giugno 2022) Sono proseguiti oggi, mercoledì 15 giugno, gli17di: a Bucarest, in Romania, sono salite sulle materassine le protagoniste delle prime cinque categorie di peso della femminile. Domanidisputerà laper, mentrecombatterà per il. Nei -49 kgha battuto agli ottavi l’ucraina Anastasiia Zadvorna per 6-1 ed ai quarti la svizzera Anja Epp per 10-4, infine in semiha avuto la meglio sulla slovacca Reka Hegedus per schienamento, giunto sul 6-4 per l’azzurrina dopo 3’29”. Domani la sfida per la medaglia d’oro sarà contro l’azera RuzMammadova. Nei ...

