Loredana Lecciso | la FOTO con LUI fa ingelosire Al Bano? Cosa sta accadendo

Pubblicità

DonnaGlamour : Al Bano e Loredana Lecciso festeggiano i 21 anni della figlia Jasmine: party “super pink” - sparkslair : @ehsisonomatteo Si vive una volta sola - Loredana Lecciso - StigmabaseF : Jasmine Carrisi: 'Il mio ex fidanzato è diventato gay' - Corriere dello Sport: Jasmine Carrisi: 'Il mio ex fidanzat… - LeoganeMickael : Loredana Lecciso: 'Al Bano ha voluto fare chiarezza sulla nostra storia' - StigmabaseF : Jasmine Carrisi, figlia di Albano e Lorendana Lecciso, e l'ex fidanzato 'diventato' gay - DonnaPOP: L'ex fidanzato… -

Compleanno speciale per la figlia di Al Bano e, Jasmine, che ha festeggiato con un party a tema i suoi 21 anni. Ha da poco fatto parlare per la rivelazione molto intima riguardo al suo ex ragazzo , ma in queste ore Jasmine Carrisi ...Gli autori del talent show dedicato ai cantanti over avrebbero richiamato Albano e la sua erede, nata dalla lunga relazione con. Al posto di chi Nientepopodimeno che di Orietta ...Compleanno speciale per la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, Jasmine, che ha festeggiato con un party a tema i suoi 21 anni.La figlia di Al Bano e Loredana Lecciso ha però ammesso di essersi sottoposta a un trattamento con il filler per rimodellare le labbra. Alla mia età è troppo presto… Leggi Il successo di The Voice ...