L’ombra della mafia sul villaggio olimpico, arrestato a Milano il factotum della ’Ndrangheta (Di mercoledì 15 giugno 2022) Gli scarti edili dei lavori di recupero dello scalo ferroviario di Milano-Porta Romana, dove sorgerà il villaggio olimpico per i Giochi 2026, erano destinati alla discarica di un’impresa riconducibile, secondo gli inquirenti, ad un affiliato alla ‘ndrangheta. Lo scrive nell’ordinanza di custodia cautelare, il gip di Milano Anna Calabi su richiesta della pm antimafia Silvia Bonardi. Il presunto affiliato alla locale di Volpiano, nel Torinese, e in passato “factotum” del boss del narcotraffico Pasqualino Marando, è Pietro Paolo Portolesi. Per la Dia e la Distrettuale antimafia di Milano guidata da Alessandra Dolci, Portolesi avrebbe operato nel settore edile, in particolare nella raccolta di materiale demolito o di ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 15 giugno 2022) Gli scarti edili dei lavori di recupero dello scalo ferroviario di-Porta Romana, dove sorgerà ilper i Giochi 2026, erano destinati alla discarica di un’impresa riconducibile, secondo gli inquirenti, ad un affiliato alla ‘ndrangheta. Lo scrive nell’ordinanza di custodia cautelare, il gip diAnna Calabi su richiestapm antiSilvia Bonardi. Il presunto affiliato alla locale di Volpiano, nel Torinese, e in passato “” del boss del narcotraffico Pasqualino Marando, è Pietro Paolo Portolesi. Per la Dia e la Distrettuale antidiguidata da Alessandra Dolci, Portolesi avrebbe operato nel settore edile, in particolare nella raccolta di materiale demolito o di ...

Pubblicità

PenelopeVr46 : @GuidoCrosetto @meb Non mi interessa, hanno tante di quelle porcate fatte agli italiani e non ho sentito mai l'omb… - valerianom1948 : Se ke IDEE della MELLLLLLONI sono quelle espresse in SPAGNA ( es Ono quelle senza ombra di dubbio!) Ve lo Immaginat… - ___livia95___ : Ha rifiutato il ruolo in Monster's Ball - L'ombra della vita (2001), che in seguito è andato a Halle Berry. - sttlegrymrl : sono le 13 e della pagella non c’è neanche l’ombra - ValeGabriele : @FourmilleG L'ombra della sera... -

Il crollo delle cripto si prende una pausa ... Frances Coppola, ha twittato che gli investitori commettono l'...del loro denaro come lo sono Vanguard e BlackRock nel mondo della ...Internazionale nel suo documento sul sistema bancario ombra, la ri - ... Tower Festival, al Cus sport, eventi e musica Una vasta area camping permetterà agli amanti della natura di ...amanti della natura di dormire gratuitamente per una notte all'ombra ... ma tutta l'Università di Pisa e la nostra città potranno ... Agenzia ANSA ... Frances Coppola, ha twittato che gli investitori commettono'...del loro denaro come lo sono Vanguard e BlackRock nel mondo...Internazionale nel suo documento sul sistema bancario, la ri - ...Una vasta area camping permetterà agli amantinatura di ...amantinatura di dormire gratuitamente per una notte all'... ma tutta'Università di Pisa e la nostra città potranno ... ANSA/ Anziano trovato morto in casa, l'ombra della vendetta - Puglia