(Di mercoledì 15 giugno 2022) Milano, 15 giu. (Adnkronos) - E'la città prescelta per il 2022 a ospitare ildell'associazione nazionale deid'. Baschi e solini stellati invaderanno la città orobica a partire da domani e concluderanno la loro 4 giorni di eventi, convegni e dimostrazioni nella mattina di domenica con la tradizionale sfilata per le vie cittadine. La manifestazione è stata presentata oggi a Palazzo Pirelli nel corso di una conferenza stampa alla presenza del consigliere segretario dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale Giovanni Malanchini. A illustrare il nutrito programma del, tra gli altri, il presidente nazionale dell'Anmi, l'ammiraglio Pierluigi Rosati, il responsabile comunicazione Anmi, il contr'ammiraglio Angelo Castiglione, il ...

Pubblicità

Il Tempo

A bordo 80 buyer provenienti da 25 nazioni del mondo hanno avuto l'occasione di incontrare 130 operatori turistici di, Piemonte, Trentino e Veneto, per stabilire partnership e ...... usando una metafora: una nave cheda un porto e ne attraversa mille altri, prima del ritorno ... il padre, Guglielmo, viene trasferito per lavoro in, dove Alessandro risiede, con la ... Lombardia: 'salpa' da Bergamo il raduno interregionale Marinai d’Italia Milano, 15 giu. (Adnkronos) - E' Bergamo la città prescelta per il 2022 a ospitare il raduno interregionale dell'associazione nazionale dei Marinai d'Italia. Baschi e solini stellati invaderanno la ...Milano, 15 giu. (Adnkronos) – Regione Lombardia scende nuovamente in campo per sostenere gli affitti sul libero mercato. La Giunta regionale ha infatti approvato una delibera che mette a disposizione ...