Lombardia: Rossi, 'Livigno diventa 'centro di preparazione olimpica-Coni'' (Di mercoledì 15 giugno 2022) Milano, 15 giu.(Adnkronos) - "Un accordo importante e utile". Così Antonio Rossi, sottosegretario della Regione Lombardia, con delega allo Sport, Grandi eventi e Olimpiadi, commenta la sottoscrizione del protocollo che trasforma il centro sportivo 'Aquagranda' di Livigno in un centro di preparazione olimpica-Coni. Secondo Rossi, l'intesa siglata dal presidente del Coni, Giovanni Malagò, e dal presidente dell'Azienda di promozione e sviluppo turistico di Livigno, Luca Moretti, "va nella direzione auspicata da Regione Lombardia e offrirà agli atleti lombardi e di tutto il nostro Paese la possibilità di allenarsi in altura in strutture adeguate". Inoltre, ha concluso ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 15 giugno 2022) Milano, 15 giu.(Adnkronos) - "Un accordo importante e utile". Così Antonio, sottosegretario della Regione, con delega allo Sport, Grandi eventi e Olimpiadi, commenta la sottoscrizione del protocollo che trasforma ilsportivo 'Aquagranda' diin undi. Secondo, l'intesa siglata dal presidente del, Giovanni Malagò, e dal presidente dell'Azienda di promozione e sviluppo turistico di, Luca Moretti, "va nella direzione auspicata da Regionee offrirà agli atleti lombardi e di tutto il nostro Paese la possibilità di allenarsi in altura in strutture adeguate". Inoltre, ha concluso ...

