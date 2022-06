Lo sciopero dei buoni pasto oggi | perché bar | supermercati e ristoranti non accettano i ticket

(Di mercoledì 15 giugno 2022), mercoledì 15 giugno, è il giorno dellodei. Lo hanno proclamato le associazioni della distribuzione e del commercio: non verranno accettati in bar,, alimentari,ed ipermercati che aderiscono ad Ancd Conad, ANCC Coop, Federdistribuzione, FIEPeT-Confesercenti, Fida e Fipe-Confcommercio. Le associazioni hanno comprato anche una pagina di pubblicità sui giornali per spiegare le loro ragioni: «le commissioni a carico di noi esercenti sono insostenibili. Per ogni buono da 8 euro ne incassiamo poco più di 6. Chiediamo una riforma del sistema che ci consenta di continuare a offrire il servizio». Ma dall’altra parte della barricata ci sono le associazioni dei consumatori. Loe il contro-...

Pubblicità

L_uomoqualcuno : RT @Peter20371: Sciopero generale illimitato in Ecuador: la polizia ecuadoriana ha arrestato Leonidas Iza, leader della potente Confederazi… - NegAdriana : RT @VanityFairIt: Protesta nei bar, nei ristoranti e nei supermercati: nessuno ha intenzione di accettare i buoni pasto - beverfood : - Peter20371 : La polizia deve fuggire di fronte alla pressione della folla a Latacunga, in Ecuador, e un agente di polizia viene… - VanityFairIt : Protesta nei bar, nei ristoranti e nei supermercati: nessuno ha intenzione di accettare i buoni pasto -

stato confermato lobuoni pasto previsto per domani, mercoledì 15 giugno 2022. Lo scorso mese le categorie coinvolte avevano dato un ultimatum , ovvero che se le condizioni sulle commissioni non fossero ...Lo affermano le associazioniconsumatori Adoc, Adiconsum, Assoutenti e Federconsumatori, che bocciano senza mezzi termini lobuoni pasto indetto per domani 15 giugno. "Se la protesta ...Oggi non verranno accettati i buoni pasto nei bar, ristoranti, alimentari, supermercati e ipermercati aderenti alle principali associazioni di categoria della distribuzione e del commercio: ANCD Conad ...«Oggi non si accettano i buoni pasto». Una brutta notizia per quei 3 milioni di lavoratori che quotidianamente pagano con un ticket la colazione, il pranzo fuori casa e la spesa al supermercato. Oggi ...