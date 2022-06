Lizzo e il cambio della parola offensiva della nuova canzone | «Sono un’artista influente | ascolto e agisco»

Leggi su amica

(Di mercoledì 15 giugno 2022), 34 anni, ha cambiato unasua“Grrrls” dopo che associazioni per disabili e fan erano insorti. «In quanto donna grassa nera in America,stata vittima di tante parole offensive dette contro di me, quindi comprendo il potere che le parole posavere», ha scritto sui social. «Da artistaqualemi impegno a diventare parte del cambiamento che mi aspetto di vedere nel mondo» (foto Ansa) Se sei una paladina dell’inclusività, faibody positivity il tuo punto di forza, e lotti da sempre contro i pregiudizi di cui tu stessa sei stata bersaglio, devi essere coerente. Così la rapper, Melissa Viviane Jefferson ...