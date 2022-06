Livia Pomodoro: «Il valore sociale del teatro» (Di mercoledì 15 giugno 2022) Spazio teatro No’hma è un teatro unico al mondo: non si paga per entrare e lo streaming era usato prima della pandemia. Lo presiede e dirige Livia Pomodoro che raccolto l'eredità della sorella: «A teatro si va per vedere uno spettacolo, ma anche per portare qualcosa con sé quando si esce» Leggi su vanityfair (Di mercoledì 15 giugno 2022) SpazioNo’hma è ununico al mondo: non si paga per entrare e lo streaming era usato prima della pandemia. Lo presiede e dirigeche raccolto l'eredità della sorella: «Asi va per vedere uno spettacolo, ma anche per portare qualcosa con sé quando si esce»

Pubblicità

UniVerona : È online, sul canale YouTube #Univr, il video dell'incontro inaugurale della rassegna Veronetta Contemporanea Estat… - UniVerona : Livia Pomodoro ospite a #Univr su #Veronettacontemporanea 'Questo é un progetto di condivisione dove tutti si pos… - UniVerona : Livia Pomodoro per #Veronettacontemporanea 'Il sapere é la grande e illuminata attività di un mondo collegato. Ad… - fest_culturali : RT @LaMilanesiana: Mercoledì 15 giugno alle 18 alla Centrale dell'Acqua @comunicazionemm di Milano in Piazza Diocleziano: Falcone e Borsell… - UniVerona : Oggi 14.06 in Sala Barbieri di Palazzo Giuliari #univr incontro con Livia Pomodoro, presidente dell'Accademia delle… -