LIVE Italia-Serbia 3-1 volley femminile, Nations League in DIRETTA: vittoria in rimonta delle azzurre (Di mercoledì 15 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3.49: Egonu ha tenuto i suoi standard in attacco al rientro ed ha stupito invece una Degradi molto efficace sia in attacco che in ricezione. Bosetti ha impiegato un set per entrare in partita ma poi è stata molto positiva in battuta e anche attacco, bene anche le centrali e Malinov in regia 3.48: Le azzurre hanno dovuto togliersi di dosso un po’ di ruggine nel primo parziale, poi sono cresciute esponenzialmente in battuta, attacco, ricezione e muro e per la Serbia c’è stato poco da fare, nonostante la buona prova di Bjelica. 3.47: Ha sofferto per un set, il primo, l’Italia contro una Serbia volitiva ma fallosa, poi ha dominato letteralmente gli ultimi tre parziali imponendosi con il punteggio di 3-1 25-20 La chiude Degradi! Attacco vincente da ... Leggi su oasport (Di mercoledì 15 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3.49: Egonu ha tenuto i suoi standard in attacco al rientro ed ha stupito invece una Degradi molto efficace sia in attacco che in ricezione. Bosetti ha impiegato un set per entrare in partita ma poi è stata molto positiva in battuta e anche attacco, bene anche le centrali e Malinov in regia 3.48: Lehanno dovuto togliersi di dosso un po’ di ruggine nel primo parziale, poi sono cresciute esponenzialmente in battuta, attacco, ricezione e muro e per lac’è stato poco da fare, nonostante la buona prova di Bjelica. 3.47: Ha sofferto per un set, il primo, l’contro unavolitiva ma fallosa, poi ha dominato letteralmente gli ultimi tre parziali imponendosi con il punteggio di 3-1 25-20 La chiude Degradi! Attacco vincente da ...

