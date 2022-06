LIVE Italia-Serbia 3-1 volley femminile, Nations League in DIRETTA: importante vittoria in rimonta delle azzurre (Di mercoledì 15 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3.53: Per questa notte è tutto, appuntamento a domani sera con. Italia-Repubblica Dominicana. Grazie per averci seguito e buonanotte 3.52: Per le azzurre 23 punti per Egonu, top scorer del match,16 per Degradi e 12 per Bosetti. Per la Serbia Bjelica miglior marcatrice con 17 punti e bene anche Lazovic con 13 punti 3.49: Egonu ha tenuto i suoi standard in attacco al rientro ed ha stupito invece una Degradi molto efficace sia in attacco che in ricezione. Bosetti ha impiegato un set per entrare in partita ma poi è stata molto positiva in battuta e anche attacco, bene anche le centrali e Malinov in regia 3.48: Le azzurre hanno dovuto togliersi di dosso un po’ di ruggine nel primo parziale, poi sono cresciute esponenzialmente in battuta, attacco, ... Leggi su oasport (Di mercoledì 15 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3.53: Per questa notte è tutto, appuntamento a domani sera con.-Repubblica Dominicana. Grazie per averci seguito e buonanotte 3.52: Per le23 punti per Egonu, top scorer del match,16 per Degradi e 12 per Bosetti. Per laBjelica miglior marcatrice con 17 punti e bene anche Lazovic con 13 punti 3.49: Egonu ha tenuto i suoi standard in attacco al rientro ed ha stupito invece una Degradi molto efficace sia in attacco che in ricezione. Bosetti ha impiegato un set per entrare in partita ma poi è stata molto positiva in battuta e anche attacco, bene anche le centrali e Malinov in regia 3.48: Lehanno dovuto togliersi di dosso un po’ di ruggine nel primo parziale, poi sono cresciute esponenzialmente in battuta, attacco, ...

Pubblicità

XFactor_Italia : ?? Vi aspettiamo per fare casino ai Bootcamp di #XF2022! ?? Il 25 e il 26 giugno partecipa come pubblico e assisti Li… - itVALORANT : Solo un match separa @YutoruEsports e @mkersofficial dal titolo di campioni d'Italia #agentsseries ??LIVE NOW ??… - zazoomblog : LIVE Italia-Serbia 0-1 volley femminile Nations League in DIRETTA: azzurre surclassate nel primo set 21-25 -… - zazoomblog : LIVE Italia-Serbia 0-1 volley femminile Nations League in DIRETTA: azzurre surclassate nel primo set 21-25 -… - zazoomblog : LIVE Italia-Serbia 1-1 volley femminile Nations League in DIRETTA: azzurre in fuga nel terzo set 13-6 - #Italia-Se… -