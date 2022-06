LIVE Italia-Serbia 3-1 volley femminile, Nations League in DIRETTA: Egonu trascina le azzurre, bene Degradi (Di mercoledì 15 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA VITTORIA DELL’Italia VIDEO HIGHLIGHTS Italia-Serbia 3-1 DAVIDE MAZZANTI: “RIBALTATO IL MATCH CON PAZIENDA, MIGLIORATE IN RICEZIONE” CATERINA BOSETTI: “VINCERE CI RICARICA”. MONICA DE GENNARO: “CRESCIUTE IN FASE BREAK” 3.53: Per questa notte è tutto, appuntamento a domani sera con. Italia-Repubblica Dominicana. Grazie per averci seguito e buonanotte 3.52 L’Italia ha agganciato la Serbia al settimo posto in classifica (3 vittorie, 9 punti). Anche USA, Turchia e Brasile hanno 3 vittorie (9 punti), ma hanno giocato una partita in meno. Al comando il Giappone con 5 vittorie (4 punti), poi la Thailandia (4 vittorie, 11 punti in cinque partite) e la Cina (3 vittorie e 10 punti in quattro ... Leggi su oasport (Di mercoledì 15 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA VITTORIA DELL’VIDEO HIGHLIGHTS3-1 DAVIDE MAZZANTI: “RIBALTATO IL MATCH CON PAZIENDA, MIGLIORATE IN RICEZIONE” CATERINA BOSETTI: “VINCERE CI RICARICA”. MONICA DE GENNARO: “CRESCIUTE IN FASE BREAK” 3.53: Per questa notte è tutto, appuntamento a domani sera con.-Repubblica Dominicana. Grazie per averci seguito e buonanotte 3.52 L’ha agganciato laal settimo posto in classifica (3 vittorie, 9 punti). Anche USA, Turchia e Brasile hanno 3 vittorie (9 punti), ma hanno giocato una partita in meno. Al comando il Giappone con 5 vittorie (4 punti), poi la Thailandia (4 vittorie, 11 punti in cinque partite) e la Cina (3 vittorie e 10 punti in quattro ...

