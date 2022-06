LIVE Italia-Serbia 1-1 volley femminile, Nations League in DIRETTA: la reazione delle azzurre, 25-14 nel secondo set (Di mercoledì 15 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-0 Aceeeeeeeeeeeeeee Danesiiiiiiiiiiiiiii 2-0 La pipe di Degradi 1-0 La diagonale di Bosetti da zona 4 25-14 Murooooooooooooo Degradiiiiiiiiiiiiiiiii 24-14 Muroooooooooooo Egonuuuuuuuuuuuu 23-14 Mano out Degradi da zona 4 22-14 Degradi sulle mani del muro! Gran difesa dell’Italia che è cresciuta in tutti i fondamentali 21-14 Errore al servizio Serbia 20-14 Out Egonu da seconda linea 20-13 Errore al servizio Italia 20-12 Murooooooooooooo Danesiiiiiiiiiiiiiii 19-12 Mano out Degradi da zona 4 18-12 Errore al servizio Italia 18-11 Murooooooooooo Chirichellaaaaaaaaaa 17-11 Errore al servizio Serbia 16-11 Errore al servizio Italia 16-10 Aceeeeeeeeeeeee Egonuuuuuuuuuuuuu 15-10 Primo tempo Chirichella 14-10 Fallo in ... Leggi su oasport (Di mercoledì 15 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3-0 Aceeeeeeeeeeeeeee Danesiiiiiiiiiiiiiii 2-0 La pipe di Degradi 1-0 La diagonale di Bosetti da zona 4 25-14 Murooooooooooooo Degradiiiiiiiiiiiiiiiii 24-14 Muroooooooooooo Egonuuuuuuuuuuuu 23-14 Mano out Degradi da zona 4 22-14 Degradi sulle mani del muro! Gran difesa dell’che è cresciuta in tutti i fondamentali 21-14 Errore al servizio20-14 Out Egonu da seconda linea 20-13 Errore al servizio20-12 Murooooooooooooo Danesiiiiiiiiiiiiiii 19-12 Mano out Degradi da zona 4 18-12 Errore al servizio18-11 Murooooooooooo Chirichellaaaaaaaaaa 17-11 Errore al servizio16-11 Errore al servizio16-10 Aceeeeeeeeeeeee Egonuuuuuuuuuuuuu 15-10 Primo tempo Chirichella 14-10 Fallo in ...

