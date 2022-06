LIVE Italia-Serbia 1-1 volley femminile, Nations League in DIRETTA: azzurre in fuga nel terzo set, 13-6 (Di mercoledì 15 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17-10 Vincente Lazovic da zona 4 17-9 La diagonale di Egonu da zona 2 16-9 Vincente Bjelica da zona 4 16-8 Primo tempo Danesi 15-8 Mano out Bjelica da seconda linea 15-7 Errore al servizio Italia 15-6 La free ball di Bosetti 14-6 Errore al servizio Serbia 13-6 Out da Egonu da zona 2 13-5 Errore Serbia 12-5 Degradi vincente da zona 4 11-5 Mano out in pipe di Lazovic 11-4 Mano out Lazovic da zona 4 11-3 Errore Serbia 10-3 Egonu da seconda linea dopo una grande difesa azzurra 9-3 Murooooooooooo Danesiiiiiiiiiiiiiii 8-3 Mano out Degradi da zona 4 7-3 Errore al servizio Italia 7-2 La fast di Chirichella 6-2 La parallela vincente di Bjelica da zona 2 6-1 Out Lazovic da zona 4 5-1 Aceeeeeeeeeeeeeee Egonuuuuuuuuuuuuu 4-1 Errore al ... Leggi su oasport (Di mercoledì 15 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17-10 Vincente Lazovic da zona 4 17-9 La diagonale di Egonu da zona 2 16-9 Vincente Bjelica da zona 4 16-8 Primo tempo Danesi 15-8 Mano out Bjelica da seconda linea 15-7 Errore al servizio15-6 La free ball di Bosetti 14-6 Errore al servizio13-6 Out da Egonu da zona 2 13-5 Errore12-5 Degradi vincente da zona 4 11-5 Mano out in pipe di Lazovic 11-4 Mano out Lazovic da zona 4 11-3 Errore10-3 Egonu da seconda linea dopo una grande difesa azzurra 9-3 Murooooooooooo Danesiiiiiiiiiiiiiii 8-3 Mano out Degradi da zona 4 7-3 Errore al servizio7-2 La fast di Chirichella 6-2 La parallela vincente di Bjelica da zona 2 6-1 Out Lazovic da zona 4 5-1 Aceeeeeeeeeeeeeee Egonuuuuuuuuuuuuu 4-1 Errore al ...

Pubblicità

XFactor_Italia : ?? Vi aspettiamo per fare casino ai Bootcamp di #XF2022! ?? Il 25 e il 26 giugno partecipa come pubblico e assisti Li… - itVALORANT : Solo un match separa @YutoruEsports e @mkersofficial dal titolo di campioni d'Italia #agentsseries ??LIVE NOW ??… - Emergenza24 : [15.06-03:00] #Italia aggiornamenti in tempo reale su #VIABILITA' #TRAFFICO su STRADE e AUTOSTRADE - zazoomblog : LIVE Italia-Serbia 1-1 volley femminile Nations League in DIRETTA: la reazione delle azzurre 25-14 nel secondo set… - outagedetect : ? Moderato #disservizio Internet rilevato: #Tiscali in #Italia dalle 2.30, con impatto su #Torralba #Sanluri… -