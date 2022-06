LIVE Giro di Svizzera 2022, tappa di oggi in DIRETTA: terreno per uomini da Classiche. Aggiornamenti dalle 14.00 (Di mercoledì 15 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE scritta della quarta tappa del Giro di Svizzera 2022, la Grenchen – Brunnen di 191 km, frazione che potrebbe offrire una chance interessante ancora alle ruoti più veloci del gruppo. Una tappa che presenta i principali pericoli nel GPM di terza categoria posto nella parte iniziale della tappa, l’ascesa del Kappelen, e nel GPM di seconda categoria posto nel finale della tappa. Dopo la cima del Sattel (3,8 km al 7,6%) infatti, vi sarà una lunga discesa e un tratto di pianura che porterà al traguardo. Chi potrà spuntarla sul traguardo di Brunnen? Attenzione al possibile bis di Peter Sagan, e a chi ... Leggi su oasport (Di mercoledì 15 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno a tutti e benvenuti allascritta della quartadeldi, la Grenchen – Brunnen di 191 km, frazione che potrebbe offrire una chance interessante ancora alle ruoti più veloci del gruppo. Unache presenta i principali pericoli nel GPM di terza categoria posto nella parte iniziale della, l’ascesa del Kappelen, e nel GPM di seconda categoria posto nel finale della. Dopo la cima del Sattel (3,8 km al 7,6%) infatti, vi sarà una lunga discesa e un tratto di pianura che porterà al traguardo. Chi potrà spuntarla sul traguardo di Brunnen? Attenzione al possibile bis di Peter Sagan, e a chi ...

