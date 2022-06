LIVE Giro di Svizzera 2022, tappa di oggi in DIRETTA: terreno mosso, Bettiol va a caccia del successo (Di mercoledì 15 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE scritta della quinta tappa del Giro di Svizzera 2022, la Ambrì – Novazzano di 190 km, frazione che potrebbe offrire, ancora una volta, pur se molto mossa, una chance interessante ancora alle ruoti più veloci del gruppo. Si partirà da Ambri con una lunga discesa: da lì in poi però la strada inizierà a salire portando verso il Monte Ceneri (6,2 km al 5,5). Successivamente altro tratto di discesa e un pezzo in pianura: altro circuito, come nella quarta tappa. Ci sarà da passare per tre volte sul GMP di terza categoria di Pedrinate (2,5 km al 7,8%). L’ultimo scollinata a 8,5 km dal traguardo. Seguiranno una discesa e poi un arrivo che va all’insù. ... Leggi su oasport (Di mercoledì 15 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno a tutti e benvenuti allascritta della quintadeldi, la Ambrì – Novazzano di 190 km, frazione che potrebbe offrire, ancora una volta, pur se molto mossa, una chance interessante ancora alle ruoti più veloci del gruppo. Si partirà da Ambri con una lunga discesa: da lì in poi però la strada inizierà a salire portando verso il Monte Ceneri (6,2 km al 5,5). Successivamente altro tratto di discesa e un pezzo in pianura: altro circuito, come nella quarta. Ci sarà da passare per tre volte sul GMP di terza categoria di Pedrinate (2,5 km al 7,8%). L’ultimo scollinata a 8,5 km dal traguardo. Seguiranno una discesa e poi un arrivo che va all’insù. ...

