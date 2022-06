LIVE Giro di Svizzera 2022, tappa di oggi in DIRETTA: Daryl Impey svernicia tutti sul traguardo di Brunnen. Williams rimane leader (Di mercoledì 15 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Grazie per essere rimasti con noi durante tutto l’arco di questa DIRETTA LIVE. Buon proseguimento con OA Sport. LA CLASSIFICA GENERALE DOPO LA 4A tappa 1 Williams Stephen Bahrain – Victorious 17:46:28 2 KRON Andreas Lotto Soudal 0:06 3 THOMAS Geraint INEOS Grenadiers 0:07 4 LEKNESSUND Andreas Team DSM 0:07 5 KÜNG Stefan Groupama – FDJ 0:10 6 HIRSCHI Marc UAE Team Emirates 0:10 7 KUSS Sepp Jumbo-Visma 0:10 8 FUGLSANG Jakob Israel – Premier Tech 0:10 9 VLASOV Aleksandr BORA – hansgrohe 0:10 10 YATES Adam INEOS Grenadiers 0:10 LA CLASSIFICA DELLA QUARTA tappa 1 Impey Daryl Israel – Premier Tech 4:14:09 2 MATTHEWS Michael Team BikeExchange – Jayco 0:00 3 KRAGH ANDERSEN Søren Team DSM 0:004 BETTIOL ... Leggi su oasport (Di mercoledì 15 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGrazie per essere rimasti con noi durante tutto l’arco di questa. Buon proseguimento con OA Sport. LA CLASSIFICA GENERALE DOPO LA 4AStephen Bahrain – Victorious 17:46:28 2 KRON Andreas Lotto Soudal 0:06 3 THOMAS Geraint INEOS Grenadiers 0:07 4 LEKNESSUND Andreas Team DSM 0:07 5 KÜNG Stefan Groupama – FDJ 0:10 6 HIRSCHI Marc UAE Team Emirates 0:10 7 KUSS Sepp Jumbo-Visma 0:10 8 FUGLSANG Jakob Israel – Premier Tech 0:10 9 VLASOV Aleksandr BORA – hansgrohe 0:10 10 YATES Adam INEOS Grenadiers 0:10 LA CLASSIFICA DELLA QUARTAIsrael – Premier Tech 4:14:09 2 MATTHEWS Michael Team BikeExchange – Jayco 0:00 3 KRAGH ANDERSEN Søren Team DSM 0:004 BETTIOL ...

Pubblicità

vantaethv_ : io sto guardando la live mentre sono in giro per torino surreale la gente che sente uno cantare in coreano - LucaBardiani : RT @Bardiani_CSF: ????? Mentre il Giro d'Italia U23 ???? si concede un giorno di riposo, oggi comincia, con la prima delle cinque tappe, il To… - CHERRYWK00 : 2 live è una canzone tutta sua nel giro di due settimane - quietmarkjin : dovete capire che ANCHE SE SONO IN GIRO io non me le perdo le live. - stivgma_s : JUNGKOOK LIVE MENTRE STO IN GIRO OMOFOBIA -