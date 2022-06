LIVE Giro di Svizzera 2022, tappa di oggi in DIRETTA: 50 km al traguardo. Il gruppo controlla da vicino i fuggitivi (Di mercoledì 15 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.14 Media di gara 44,6 km/h. 16.11 Prossimo sprint fissato a Bergstrasse. 16.08 Il gruppo perde 30?. Ora si trova a 1’48”. 16.05 Matthew Holmes (Lotto Soudal) è il primo a transitare al traguardo volante di Vitznau. 16.02 La Cofidis ora si porta in testa a tirare. 15.59 Intanto arriva la notizia del ritiro di Thymen Arensman (Team DSM). 15.55 Superate le tre ore di corsa. 15.52 Sono 55 i km all’arrivo. 15.49 Sulla linea del traguardo del circuito è stato verificato il distacco fra i tre e il gruppo: 1’15”. 15.46 Ricordiamoli i tre fuggitivi: Matthew Holmes (Lotto Soudal), Markus Hoelgaard (Trek-Segafredo) e Jimmy Janssens (Alpecin-Fenix). 15.43 Il gruppo piomba sui fuggitivi. 15.40 Vitznau, ... Leggi su oasport (Di mercoledì 15 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.14 Media di gara 44,6 km/h. 16.11 Prossimo sprint fissato a Bergstrasse. 16.08 Ilperde 30?. Ora si trova a 1’48”. 16.05 Matthew Holmes (Lotto Soudal) è il primo a transitare alvolante di Vitznau. 16.02 La Cofidis ora si porta in testa a tirare. 15.59 Intanto arriva la notizia del ritiro di Thymen Arensman (Team DSM). 15.55 Superate le tre ore di corsa. 15.52 Sono 55 i km all’arrivo. 15.49 Sulla linea deldel circuito è stato verificato il distacco fra i tre e il: 1’15”. 15.46 Ricordiamoli i tre: Matthew Holmes (Lotto Soudal), Markus Hoelgaard (Trek-Segafredo) e Jimmy Janssens (Alpecin-Fenix). 15.43 Ilpiomba sui. 15.40 Vitznau, ...

