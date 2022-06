LIVE Giro di Svizzera 2022, tappa di oggi in DIRETTA: 20 km al traguardo. Il gruppo inizia le operazioni di ricongiungimento (Di mercoledì 15 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.30 Foratura per Cees Bol (Team DSM). 16.28 Si va verso la salita di Sattel. 16.25 Vicinissimo il traguardo volante di Bergstrasse. 16.22 Il gruppo torna a 1’19”. 16.19 Meno di 35 km al traguardo. 16.14 Media di gara 44,6 km/h. 16.11 Prossimo sprint fissato a Bergstrasse. 16.08 Il gruppo perde 30?. Ora si trova a 1’48”. 16.05 Matthew Holmes (Lotto Soudal) è il primo a transitare al traguardo volante di Vitznau. 16.02 La Cofidis ora si porta in testa a tirare. 15.59 Intanto arriva la notizia del ritiro di Thymen Arensman (Team DSM). 15.55 Superate le tre ore di corsa. 15.52 Sono 55 i km all’arrivo. 15.49 Sulla linea del traguardo del circuito è stato verificato il distacco fra i tre e il ... Leggi su oasport (Di mercoledì 15 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.30 Foratura per Cees Bol (Team DSM). 16.28 Si va verso la salita di Sattel. 16.25 Vicinissimo ilvolante di Bergstrasse. 16.22 Iltorna a 1’19”. 16.19 Meno di 35 km al. 16.14 Media di gara 44,6 km/h. 16.11 Prossimo sprint fissato a Bergstrasse. 16.08 Ilperde 30?. Ora si trova a 1’48”. 16.05 Matthew Holmes (Lotto Soudal) è il primo a transitare alvolante di Vitznau. 16.02 La Cofidis ora si porta in testa a tirare. 15.59 Intanto arriva la notizia del ritiro di Thymen Arensman (Team DSM). 15.55 Superate le tre ore di corsa. 15.52 Sono 55 i km all’arrivo. 15.49 Sulla linea deldel circuito è stato verificato il distacco fra i tre e il ...

